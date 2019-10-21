Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Balıkesir'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, Yalova'da yakalandı.

21.10.2019 13:14
Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Balıkesir'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, Yalova'da yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen zanlıların bulunduğu kamyoneti durdurdu.

Gözaltına alınan A.V, M.K, M.V, N.K.K. ve A.Y'nin, Balıkesir'de 18-19 Ekim'de bazı evlerden ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Şüphelilerin yanı sıra araçta ve üzerlerinde ele geçirilen ziynet eşyaları ile suç materyalleri, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et