Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI
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Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre YALOVA'da polisin helikopter destekli düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

YALOVA'da polisin helikopter destekli düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bazı evlerde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese, eş zamanlı baskın düzenledi. Helikopter de kullanılan operasyonda şüpheliler, E.C., B.Y., M.K., T.M., E.Y., Z.D., A.Ç., S.I. ile suça sürüklenen çocuklar B.D. ve E.Ç. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 88 gram sentetik kannabinoid, 3 tabanca, 31 mermi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Son dakika haberi | YALOVA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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