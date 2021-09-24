Yalova'da 'Haydi Geleceğe' projesi tanıtıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da "Haydi Geleceğe" projesi tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yalova'da

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun futbola geri dönüş kapsamındaki çalışması olan 'Haydi Geleceğe' projesinin tanıtımı yapıldı.

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun futbola geri dönüş kapsamındaki çalışması olan 'Haydi Geleceğe' projesinin tanıtımı yapıldı.

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun futbola geri dönüş adımları 'Haydi Geleceğe' projesinin tanıtımı yapıldı. Terma City'deki organizasyona Yalova Valisi Muammer Erol, Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Terma City Ceo'su Tevfik Talas'ın yanı sıra Türk futbolunun duayen isimleri Güvenç Kurtar ve Ömer Kaner de katıldı.

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, projeyle Türk futbolu ve Milli Takıma oyuncu kazandırmak istediklerini belirterek, "Gayemiz Yalova futboluna en iyi şekilde hizmet etmek. Bu bir başlangıç. Yalova futbolunu geliştirmek için çok çalışacağız. Çok daha özel projelerimizi hayata geçirerek Yalova futbolunu ayağa kaldıracağız" diye konuştu

Erbul'un ardından söz alan proje sorumlusu Yılmaz Kalaycı, projenin faaliyetleri ve hedeflerini anlattı. Yalova Valisi Muammer Erol ve Terma City Ceo'su Tevfik Talas da söz alarak projenin destekçisi olduklarını dile getirdi. Pandemi sonrasında hayata geçen 'Haydi Geleceğe' projesi kapsamında düzenlenen minik kramponlar turnuvası sonrasında organizasyon komitesinin seçtiği 23 sporcu tanıtıldı. - YALOVA

Yalova'da Haydi Geleceğe projesi tanıtıldı

Yalova'da Haydi Geleceğe projesi tanıtıldı

Yalova'da Haydi Geleceğe projesi tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: 'Geleceği parlak Türk yetenek'

Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: "Geleceği parlak Türk yetenek"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Emine Erdoğan Sezai Temelli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin
Spor Cüneyt Çakır Cristiano Kerem Aktürkoğlu Marcao
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yalova'da 'Haydi Geleceğe' projesi tanıtıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 17:25:34. #1.12#