Yalova'da 'Haydi Geleceğe' projesi tanıtıldı - Haberler Spor
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Yalova'da "Haydi Geleceğe" projesi tanıtıldı

AA / Onur Erdik - Haberler | Spor
Yalova'da

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) projesi olan ve altyapıya yönelik faaliyete geçirilen "Haydi Geleceğe" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

YALOVA (AA) - Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) projesi olan ve altyapıya yönelik faaliyete geçirilen "Haydi Geleceğe" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Projenin tanıtımında açıklamalarda bulunan Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Tamer Erbul, kentte futbolu geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Erbul, yapılan projeyle birlikte milli takıma oyuncular göndermek istediklerini belirterek, "Futbol takımlarımızdan seçtiğimiz futbolcularımızla Yalova ASKF karmamızı oluşturduk. Bu karmamız Yalova'yı özel organizasyonlarda temsil edip özel olarak çalışmalarını sürdürecek. Futbolcularımızın gelişimini yakından takip ederek projeyle birlikte Türk futboluna Milli takımlara göndermeyi hedefliyoruz." dedi.

Yalova Valisi Muammer Erol da altyapılara yönelik hayata geçirilen proje sayesinde ilden ilerleyen dönemlerde milli takımlara futbolcu kazandırılabileceğini dile getirdi.

Programa çok sayıda davetli katıldı.

AA / Onur Erdik - Spor Haberleri
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Haber: Yalova'da 'Haydi Geleceğe' projesi tanıtıldı - Haberler Spor
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