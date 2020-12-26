Son dakika haberleri... Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor
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Son dakika haberleri... Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

26.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:47

Son dakika haberleri: Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler devam ediyor.

Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

YALOVA - Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler devam ediyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu gün saat 21.00'den itibaren başladı. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi.

Araştırma enstitüsü kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri evrakı olmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Son dakika haberleri... Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor
Son dakika haberleri... Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor
Son dakika haberleri... Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor
Son dakika haberleri... Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor
Son dakika haberleri... Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

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