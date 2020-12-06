Son dakika... Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı
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Son dakika... Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı

06.12.2020 02:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 02:38

Son dakika 3. sayfa haberi... Yalova'da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.

Yalova'da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.B nin kardeşi husumetli olduğu ailenin iş yerini basmış iş yerinde yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış bir araç ise kundaklanmıstı, olayı gerçekleştiren Ü.B'nin yakalanması için polis operasyon düzenledi. İkamet ettiği adrese giden emniyet güçleri Ü.B yi göz altına aldığı sırada çıkan arbede iki polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal paşa mahallesinde ikamet eden Ü.B'nin gözaltına alınması esnasında yakınları polise karşı direndi, çıkan olaylarda bir polis aracı camları kırılarak hasar gördü, 2 polis yaralandı, 9 kişi göz altına alındı. Yaralı polisler Yalova devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis şüpheli Ü.B ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. - YALOVA

Son dakika... Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı
Son dakika... Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı
Son dakika... Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı
Son dakika... Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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