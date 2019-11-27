Yalova'da gıda denetimi hız kazandı

27.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:08

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan denetim seferberliği kapsamında Yalova'da gıda denetimlerine hız verildi.

İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinin bir hafta boyunca yürüteceği sektörel bazlı gıda kontrolleri, il genelinde faaliyet gösteren et işletmelerinde yapılan denetimlerle başladı.

İl Müdürü Suat Parıldar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüketicilere tavsiyelerde bulundu.

Tüketicilerin gıda satın alırken öncelikle etiketli ürünleri tercih ederek ambalaj üzerinde bulunan bilgilere dikkat etmelerini isteyen Parıldar, "Vatandaşlarımız soğuk muhafazası önem taşıyan et, tavuk ve süt gibi hassas ürünlerin saklama koşullarına özen göstermelidir. Tüketicilerimiz alışveriş yaparken mevzuata uygun olmayan ürünlerle karşılaştıklarında Alo 174 Gıda İhbar Hattını aramaları halinde bizler de gereğini hemen yerine getiririz." diye konuştu.



Parıldar, Yalova genelinde bulunan üretim, satış ve toplu tüketim faaliyeti gösteren gıda işletmelerinde 2017'de 4 bin 607, 2018'de 5 bin 223, 2019 yılı Kasım ayı itibarı ile de 5 bin 603 denetim yapıldığını ifade etti.

Sektörel bazlı gıda denetimlerine hafta boyunca diğer sektör gruplarında da devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA