Yalova'da geniş kapsamlı dezenfekte çalışması başlatıldı Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye sınırları içerisinde yer alan mahallelerde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye sınırları içerisinde yer alan mahallelerde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattığını bildirdi.

Yalova'da yıkanmayan yol, dezenfekte edilmeyen cadde ve mahalle bırakılmayacağı ifadelerine yer verilen açıklamada, ekiplerin Gaziosmanpaşa Mahallesinde sokak ve caddeleri baştan aşağı yıkayıp, dezenfekte ettiği belirtildi.

Caddelerdeki yıkamanın ardından vatandaşların temas halinde bulunduğu kapı kolları, direkler gibi alanların da ekipler tarafından dezenfekte edildiği aktarıldı.

-"Bu zor günleri hep birlikte aşacağız"

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ülke ve tüm dünyayı etkisi altına alan virüse karşı Yalova Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıklarını ve çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaşlara her zaman öncelikli olarak evde kalmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Tutuk, "Ancak Yalova Belediyesi olarak halkımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim asli görevimiz. Bu doğrultuda ekiplerimiz 14 mahallemizde de çalışmalarını belirlenen plan dahilinde sürdürüyor. Özellikle yıkama ve dezenfeksiyon konusunda taviz vermeden cadde cadde, sokak sokak çalışma yapıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Vatandaşlarımızdan tek istediğim alınan tedbirlere ve yapılan çağrılara uymaları ve mümkün olduğunca evden çıkmamalarıdır." diye konuştu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Başkan Yardımcısı Bahattin Erbay ve meclis üyeleri çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA