Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı
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Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı

Yalova'da fırtınada sürüklenen Alfonsito adlı kuru yük gemisi Altınova ilçesinde yan yattı.

28.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:35
Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı

'da fırtınada sürüklenen Alfonsito adlı kuru yük gemisi ilçesinde yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesine bakım ve onarım için getirilen Alfonsito adlı kuru yük gemisi, fırtına sebebiyle sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra karaya yaklaşan gemi yan yattı. Yan yatan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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