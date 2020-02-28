Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı
Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattıYalova'nın Altınova ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı.
Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı
Yalova'nın Altınova ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı. Gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.
Altınova'ya tersaneye bakım onarım için getirilerek, açıkta demirlenen ?Alfonsito? isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniye kıyıya sürüklenerek, yan yattı. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA