Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı
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Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı

Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattıYalova'nın Altınova ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı.

28.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:03
Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı

'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı

Yalova'nın ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı. Gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.

Altınova'ya tersaneye bakım onarım için getirilerek, açıkta demirlenen ?Alfonsito? isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniye kıyıya sürüklenerek, yan yattı. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı
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