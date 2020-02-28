Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı
YALOVA'nın Altınova ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı.
28.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:37
YALOVA'nın Altınova ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı. Gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.
- Yalova
Altınova'ya tersaneye bakım onarım için getirilerek, açıkta demirlenen 'Alfonsito' isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniye kıyıya sürüklenerek, yan yattı. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
- Yalova
Kaynak: DHA