Yalova'da film gibi kovalamaca
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Yalova'da film gibi kovalamaca

Kocaeli'nden çaldığı kargo aracıyla kaçmaya çalışan hırsız, Yalova'da polis kovalamacası sonrasında kıskıvrak yakalandı.

15.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:16
Yalova'da film gibi kovalamaca

'nden çaldığı kargo aracıyla kaçmaya çalışan hırsız, 'da kovalamacası sonrasında kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin ilçesinde bir kargo firması elemanının çalışır vaziyette bıraktığı 41 ACA 974 plakalı kamyoneti çalan A.K. (30) kaçmaya başladı. Kaçarken 4 araca çarpan kamyonetin Yalova'ya doğru geldiği bilgisine ulaşan Yalova Emniyeti, aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden A.K, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonrasında Yalova-Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkiinde yakalandı. A.K'nin Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İHA
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