Son dakika haber | FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
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Son dakika haber | FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü yakalandı.

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan R.B'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen polis, 2016'da meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

R.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Son dakika haber | FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
Son dakika haber | FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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