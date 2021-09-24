Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı - Haberler
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Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücünün şüpheli hareketleri üzerine arama yapılan otomobilde yapılan aramada 105 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücünün şüpheli hareketleri üzerine arama yapılan otomobilde yapılan aramada 105 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü Beldesi Topçular Feribot İskelesinde görevli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kontrol esnasında şüpheli hareketler sergileyen R.C'nin otomobilini durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 105 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yalova'da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı - Haberler
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