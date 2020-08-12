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Yalova'da Fenerbahçe'nin yeni formaları büyük ilgi gördü

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları tüm Türkiye'de aynı anda satışa çıkarken Yalova'da büyük ilgi gördü.

Yalova'da Fenerbahçe'nin yeni formaları büyük ilgi gördü
12.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:51

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları tüm Türkiye'de aynı anda satışa çıkarken Yalova'da büyük ilgi gördü. Sarı-lacivertli ekibin ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazasına adeta hücum eden Yalovalı Fenerbahçeliler, forma alımında adeta birbirleriyle yarıştılar.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar bugün satışa sunuldu. Yeni sezon formalarına Yalova'da bulunan Fenerium Mağazası'nda da yoğun ilgi gösterildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, formalardan satın almak için mağazada yoğun kalabalıklar oluşturdu. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven, "Bu sene ki formalarımız geçen sene ve daha önceki sezonlara göre daha güzel. Çubuklu zaten biliyorsunuz her zaman efsane formamızdır. Ben en çok deplasman formasını beğendim artı bir de alternatif forma dediğimiz, 100. yılımızda şampiyon olduğumuz formamızı anımsatan diğer alternatif formamız var. Taraftarlarımızın, üyelerimizin ilgisi gayet güzel, satışlarımız güzel gidiyor. Beklentilerimizin çok üzerinde bir ilgi var. Taraftarlarımızın ilgisinin gün boyunca devam edeceğini umuyorum. İnşallah satışlarımız artarak devam edecek. Biz de bütün üyelerimizi, taraftarlarımızı Fenerbahçe sevdalılarını limitsiz aşk, limitsiz sevgi adı altında Fenerium Mağazalarına forma ve ürünleri almaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, çubuklu, lacivert ve altın sarısı olarak tasarlanan yeni sezon formalarının Fenerium mağazalarında ve internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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