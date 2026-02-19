Yalova'da evi uyuşturucu serasına çeviren 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kurdukları iklimlendirme sistemiyle evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Samanlı köyünde ikamet eden G.K.'nin evinde kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin evinde düzenlenen operasyonda iklimlendirme sistemi kurularak skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan soruşturma neticesinde iklimlendirme sistemini birlikte kurduğu öğrenilen B.O. da yakalandı. Evde yapılan aramada 342 gram kurutulmuş skunk, 31 Kök skunk bitkisi, 1 iklimlendirme çadırı, 2 led panel, 2 cep telefonu, 12 iklimlendirme sisteminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan G.K. ve B.O sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı