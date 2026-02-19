Haberler

Yalova'da evi uyuşturucu serasına çeviren 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da evi uyuşturucu serasına çeviren 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kurdukları iklimlendirme sistemiyle evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kurdukları iklimlendirme sistemiyle evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Samanlı köyünde ikamet eden G.K.'nin evinde kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin evinde düzenlenen operasyonda iklimlendirme sistemi kurularak skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan soruşturma neticesinde iklimlendirme sistemini birlikte kurduğu öğrenilen B.O. da yakalandı. Evde yapılan aramada 342 gram kurutulmuş skunk, 31 Kök skunk bitkisi, 1 iklimlendirme çadırı, 2 led panel, 2 cep telefonu, 12 iklimlendirme sisteminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan G.K. ve B.O sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü