Yalova'da "Eski oyuncağını getir, yenileyelim" kampanyası başlatıldı
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Yalova'da "Eski oyuncağını getir, yenileyelim" kampanyası başlatıldı

12.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:33
Yalova'da

Yalova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Eskimiş oyuncağını getir, yenileyelim" kampanyası başlattı.

Yalova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Eskimiş oyuncağını getir, yenileyelim" kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un başkanlığında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Proje kapsamında yaklaşık 3 bin oyuncağın toplanarak geri dönüşüm çalışmalarının başlatıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplanılan eski, kırık ve kullanılmış oyuncaklar, 150 gönüllü tarafından bakım ve onarımı yapılarak, dezenfekte işlemlerinden sonra çocuklarla yeniden buluşacak. Ücretsiz olarak sunulan proje ile tonlarca plastik atık tekrar kullanıma geçecek. Hem çocuklar, hem de çevre böylelikle rahat bir nefes alacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oyuncakların çocuklara dağıtımlarının yapılacak."

Açıklamada ayrıca yıpranmış, kırılmış ve eskiyen oyuncakları olanların Yalova Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak ya da Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ne oyuncaklarını getirerek projeye katkıda bulunabilecekleri ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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