Yalova'da emekli albay tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla tartışan emekli albay, bir komşusunu öldürdü, biri bekçi 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.