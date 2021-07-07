Yalova'da emekli albay tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
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Yalova'da emekli albay tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti

Yalova'da emekli albay tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla tartışan emekli albay, bir komşusunu öldürdü, biri bekçi 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla tartışan emekli albay, bir komşusunu öldürdü, biri bekçi 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

İlçeye bağlı Koru beldesi Hürriyet Mahallesinde bulunan sitede, daha önceden "ses çıkarma" nedeniyle komşuları ve site bekçileriyle husumeti bulunan emekli albay Mehmet Ferah (75), çıkan tartışmada komşusu Metin Ödef'i (57) silahla öldürdü.

Daha sonra sitenin bekçiliğini yapan Osman Yiğit'i (62) ağır yaralayan Ferah, komşusu Tuncay Merve'yi (71) de yaraladıktan sonra sahile giderek intihar etti.

Yaralılar, ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Ferah ve Ödef'in cansız bedenleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'da emekli albay tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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