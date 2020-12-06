Yalova'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
06.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:55
Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Tavşanlı beldesindeki tersanede çalışan Mehmet Tuza (24), kaynak çalışması sırasında elektrik akımına kapıldı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuza, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız