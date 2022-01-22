Yalova'da ekiplerin kar mesaisi - Haberler
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Yalova'da ekiplerin kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Yerel

Yalova'da ekiplerin kar mesaisi Kar yağışının etkili olduğu Yalova'da İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

YALOVA (İHA) - Yalova'da ekiplerin kar mesaisi

YALOVA - Kar yağışının etkili olduğu Yalova'da İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentteki 43 köyün yolunun kar yağışında açık kalması için gece gündüz çalışma yürütüyor. Ekipler kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışması da yapıyor.

3 farklı ekibin çalıştığı sahada 32 personel görev yapıyor.

Öte yandan çalışmalara, 3 tuzlama, 3 greyder, 3 kepçe, 1 kar kürüme kamyonu ve 3 nakliye kamyonu katılıyor.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Selim Karahan, Yalova AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını dile getirdi. Karahan, vatandaşların kar nedeniyle mağdur olmaması için ekiplerin aralıksız çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Yalova'da ekiplerin kar mesaisi

Yalova'da ekiplerin kar mesaisi

Yalova'da ekiplerin kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Yalova, kar, Yerel, Haber

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