Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Yalova'da 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında Osmangazi Köprüsü üzerinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aracın bagajına gizlenmiş 4 poşet içinde 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçiren polis, otomobildeki Ş.K. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Caner Cindoruk Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Abdullah Avcı İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:51:09. #1.15#
title