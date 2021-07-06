Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yalova'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "Uyuşturucuyla Mücadele Güvenlik Tedbirleri" çevre illerden yüklü miktarlarda uyuşturucu madde nakli ile uyuşturucu madde ticareti yapabileceği bilgisine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik birçok planlı operasyon ve şok baskınlar düzenleyen ekiplerin, Z.G, O.B, O.Ş, D.Ş, M.K.A, Ş.Ç.D. ve M.M'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında narkotik detektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "9936 adet ecstasy sentetik hap, 74 fişek satışa hazır 710 gram esrar, 406 gram metamfetamin, 15 fişek satışa hazır 16 gram sentetik kannabinoid, 1,22 gram plaka esrar, 5 adet sentetik ecza grubu hap, 1 gram toz esrar, uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 adet hassas terazi, 2 adet kama, 1 adet kurusıkı tabanca ile 60 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 kök Hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde üretim, çoğaltımına yönelik kimyasal maddeler ile çeşitli ambalaj ve paketleme araç gereçleri ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B, O.Ş, M.K.A, Ş.Ç.D. ve M.M'nin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Bu arada operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız