Yalova'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Yalova'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

20.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:11
Yalova'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler 3 şüpheliyi takibe aldı.

17 Mart'ta düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde bomba arama köpeği desteğiyle yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 967 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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