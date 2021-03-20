Yalova'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler 3 şüpheliyi takibe aldı.
17 Mart'ta düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde bomba arama köpeği desteğiyle yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 967 adet fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız