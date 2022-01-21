Yalova'da doktora saldıran hasta tutuklandı Yalova'da randevusu olmadığı halde muayene olmak isteyerek doktora saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - Yalova'da doktora saldıran hasta tutuklandı

YALOVA - Yalova'da randevusu olmadığı halde muayene olmak isteyerek doktora saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.

Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Devlet Hastanesi ek binasında, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu odasına randevusuz giren hasta Ercan K.'nın saldırısına uğramıştı. Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliye sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin, "Doktora neden saldırdınız, pişman mısınız?" sorularını cevapsız bıraktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.