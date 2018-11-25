Yalova'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
Yalova'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yalova'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa Çağatay'ın kullandığı plakasız traktör, merkez ilçeye bağlı Safran köyünün Koçaaçma mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen Çağatay'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.