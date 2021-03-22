Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiasıyla 52 sanık hakkında dava açıldı
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Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiasıyla 52 sanık hakkında dava açıldı

22.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:39
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiasıyla 52 sanık hakkında dava açıldı

Yalova'da 107 kişinin devre mülk dolandırıcılığı ile mağdur edildiği iddiasıyla 5'i tutuklu 52 sanık hakkında dava açıldı.

Yalova'da 107 kişinin devre mülk dolandırıcılığı ile mağdur edildiği iddiasıyla 5'i tutuklu 52 sanık hakkında dava açıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Armutlu ve Çınarcık ilçelerindeki alanlarda termal kaynak varmış gibi gösterilerek maketler üzerinde tanıtılan projeleri satan sanıkların hiyerarşik faaliyet yürüttüklerinin belirlendiği bildirildi.

Ayrıca iddianamede, çoğunluğu İstanbul'da yaşayan mağdurlara ulaşan sanıkların, bu kişileri otobüslerle Yalova'ya getirerek proje yeri olarak bazı bölgeleri gösterdikleri belirtildi.

Sanıkların her bir mağdur için "nitelikli dolandırıcılık" ile "suç örgütü kurmak ve üye olmak" suçlarından 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.

Davacıların avukatlarından Merve Ceren Aydınalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılından itibaren kendilerine çok sayıda mağdurun başvurduğunu söyledi.

İmzalanan devre mülk sözleşmelerinin usule aykırı olduğunu tespit ettiklerini ancak açtıkları davaları kazanmalarına rağmen tahsilat yapabilecek muhatap bulamadıklarını belirten Aydınalp, bunun üzerine mağdurlar tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Yargılama sonucunda mağduriyetlerin giderileceğini ümit ettiklerini dile getiren Aydınalp, "Mağdurlar fotoğraf ve maketlerden alım yapmış ancak gösterilen görseller, müşterilere satışı yapılanlar değil. Savcılığın da hiyerarşik yapıya mensup olduğunu düşündüğü şahıslar, henüz daha yapımına dahi başlamadıkları yerleri göstererek bunlar üzerinden satış yapıp ödeme alıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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