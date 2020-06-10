Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası
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Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası

Yalova'da, devre mülk satın alacak kişileri dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 21 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası
10.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:15

Yalova'da, devre mülk satın alacak kişileri dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 21 kişiden 3'ü tutuklandı.

Şirketler aracılığıyla gerçekte olmayan devre mülklerin satışını gerçekleştiren şirketlerin yönetici kadrosuna yönelik Yalova, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, Yalova Adliyesine getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketler aracılığıyla gerçekte olmayan devre mülklerin satışını gerçekleştiren örgüte yönelik çalışma başlatmış, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarını içeren soruşturma dosyası kapsamında Armutlu ilçesinde faaliyet yürüten şirketler takibe alınmıştı.

Ekipler, şirketler vasıtasıyla gerçekte olmayan devre mülk kaplıcaları birden fazla kişiye satarak haksız kazanç elde eden örgütün yönetici kadrosuna yönelik operasyon düzenlemiş, Yalova, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün yönetim kadrosunda bulunan 21 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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