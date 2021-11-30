Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

YALOVA'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

YALOVA (DHA) - YALOVA'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dev dalgaların vurduğu sahil kesimi sular altında kalırken deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Sahilde avlanan su samurları ise ilginç görüntü oluşturdu.

Yalova'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çınarcık ve Esenköy ilçelerinde dev dalgaların vurduğu sahil kesimi sular altında kalırken, araç trafiği olumsuz etkilendi. Fırtına nedeniyle 4 metreye ulaşan dalgaların vurduğu  sahilde bulunan iş yerlerinde ve balıkçı barınağında maddi hasar meydana geldi. Ayrıca dev dalgalar nedeniyle sular altında kalan Yalova-Armutlu Yolu'nun bir kısmı geçici olarak trafiğe kapandı.Fırtınada ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Çınarcık'ta deniz kıyısında su samuru görüldü. Vatandaşlar bir anlık şaşkınlığın ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi. Su samurunun avladığı balığı denizin üstündeki bir kayaya çıkartıp karnını doyurması sosyal medya hesaplarında çok beğenilerek paylaşıldı.


Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Sinop'ta fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Sinop'ta fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

 Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

 İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title