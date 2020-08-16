Yalova'da depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yalova'da depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler depremin 21. yıldönümünde Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen, "Sessiz Yürüyüş" ile anıldı.

Yalova'da depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş
16.08.2020 22:50 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:08

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler depremin 21. yıldönümünde Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen, "Sessiz Yürüyüş" ile anıldı. Burada konuşan MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, "Bir afet anında bir can kurtarmak için ne olur afet temel eğitimini alın" dedi.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Yalova'da resmi rakamlara göre 17 bin 480 vatandaş hayatını kaybederken, 23 bin 781 kişi yaralandı. Depremin ardından 21 yıl geçmesine rağmen acılar halen ilk günkü gibi taze. Depremin 21. yıldönümünde hayatını kaybedenler düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda MAG-DER üyeleri de 14 yıldır devam ettirdikleri, "Sessiz Yürüyüşü" bu yılda gerçekleştirdi. Gazipaşa Caddesi üzerinde toplanan MAG'lar, Deprem Anıtı'na kadar sessiz bir şekilde yürüdüler. Burada bir açıklama yapan MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, vatandaşları afet eğitimi almaya davet etti. Karaçam konuşmasında, "17 Ağustos Marmara Depremi öncesi ile bir kıyaslama yapmak gerekirse toplumda bir hayli gelişme var. Ama bu yeterli değil. 14 yıldır sürdürülen bu sessiz yürüyüşün altında dahi halkı depreme karşı bilinçlendirmek yatıyor. Depremin ayak seslerini artık duyuyoruz uzmanlar bu konuda açıklama yapıyor. Biz vatandaşımız buna hazır olsun diye uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızdan afet temel eğitimleri ve arama-kurtarma eğitimlerini almalarını istiyoruz. Bir can kurtarmak için bu eğitimleri alın" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan arama kurtarma köpeği, "Gece" de vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar eğitimcisi ile birlikte yürüyüşe katılan köpekle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Güncel
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Güncel
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Aamir Khan Oktay Kaynarca Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Arda Turan Tamer Tuna Erol Bulut Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: Yalova'da depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş - Yalova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 23:08:46. #1.14#
title