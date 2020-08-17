Yalova'da depremde hayatını kaybedenler için maske ve sosyal mesafeli anma
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Yalova'da depremde hayatını kaybedenler için maske ve sosyal mesafeli anma

Yalova'da depremde hayatını kaybedenler için maske ve sosyal mesafeli anma 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 21'inci yıl dönümünde Yalova'da anıldı.

Yalova'da depremde hayatını kaybedenler için maske ve sosyal mesafeli anma
17.08.2020 06:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 06:27

Yalova'da depremde hayatını kaybedenler için maske ve sosyal mesafeli anma
17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 21'inci yıl dönümünde Yalova'da anıldı. Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu törende, vatandaşlar 17 Ağustos Deprem Anıtı'nı çiçeklerle donattı.
Yalova'da büyük hasara neden olan 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 21'inci yılında anıldı. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve işyerinin yıkıldığı Yalova'daki anma programına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yalova Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 17 Ağustos Parkı'nda bulunan deprem anıtına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından anıtın önünde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için dua etti. Anıta çiçek bırakan vatandaşlar, deprem döneminde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Anma programında vatandaşlar maske ve mesafe kuralına dikkat ederken Yalova İl Müftülüğü görevlileri Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde vatandaşlar topluca depremde hayatını kaybedenler için dua okudu.

- Yalova

Kaynak: DHA

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