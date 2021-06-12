YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
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YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj (deniz salyası) temizliği, devam ediyor.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj (deniz salyası) temizliği, devam ediyor. Feribot seferlerin de yapıldığı Yalova'nın Altınova ilçesinde, son 24 saatte denizden 170 metreküp müsilaj temizlendi.

Marmara Denizi'nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, Yalova kıyılarını yeniden kapladı. Bir süre önce temizlik çalışması ve akıntıyla birlikte deniz yüzeyinden dağılan müsilajın kıyılarda tekrar etkili olması, kent sakinleri ile balıkçıları endişelendirdi. Yalova merkez ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin de yapıldığı Altınova kıyılarındaki müsilaj, tekne ve vidanjör kullanılarak temizleniyor. Toplanan müsilaj, belediye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılarak, varillere dolduruluyor. Yalova merkez ve Altınova ilçesinde yoğunlaşan çalışmalar sonucu son 24 saatte denizden 170 metreküp müsilaj temizlendi. Yetkililer, tersaneler bölgesinde başlanan temizleme çalışmalarına Yalova çevresindeki sahillerde hafta sonu da devam edileceğini açıkladı.

YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
YALOVA YALOVA'DA, DENİZDEN 1 GÜNDE 170 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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