Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı
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Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı

Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı
Anadolu Ajansı / Fikret Mazı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde damperi açık kalan kamyonun çarptığı üst geçit hasar gördü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde damperi açık kalan kamyonun çarptığı üst geçit hasar gördü.

Yalova-İzmit kara yolunda seyir halinde olan E.A. (64) yönetimindeki damperi açık kalan 06 KYL 029 plakalı kamyon, Çiftlikköy ilçesindeki yaya üst geçidine çarptı.

Kamyonun damper kısmı, çarpmanın etkisiyle üst geçitte asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, üst geçitte oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Kamyonun vinçle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı
Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı
Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı
Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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