Son dakika haberi... Yalova'da çöplük yangını
Son dakika gündem haberine göre Yalova'da çöplük yangınıYALOVA Kirazlı Sanayi'nde bulunan çöplük alanda yangın çıktı.
Yalova'da çöplük yangını
YALOVA Kirazlı Sanayi'nde bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yalova il merkezi Kirazlı Sanayi mevkiinde bulunan çöp depolama alanında dün gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa zamanda yayıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı