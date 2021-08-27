Son dakika haberi... Yalova'da çöplük yangını
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Son dakika haberi... Yalova'da çöplük yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yalova'da çöplük yangınıYALOVA Kirazlı Sanayi'nde bulunan çöplük alanda yangın çıktı.

Yalova'da çöplük yangını

YALOVA Kirazlı Sanayi'nde bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yalova il merkezi Kirazlı Sanayi mevkiinde bulunan çöp depolama alanında dün gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa zamanda yayıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haberi... Yalova'da çöplük yangını
Son dakika haberi... Yalova'da çöplük yangını
Son dakika haberi... Yalova'da çöplük yangını
Son dakika haberi... Yalova'da çöplük yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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