YALOVA (Habermetre) - YALOVA'DA ÇOCUKLARIN NEŞESİ EĞLENCELİ CUMARTESİ GÜNLERİ

Yalova Belediyesi, her hafta Cumartesi günleri çocukları birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturuyor. Geçtiğimiz hafta yoğun talep üzerine oyun seansları 2'den 3'e çıkarılmıştı. Bu hafta yüzlerce çocuk etkinlikte eğlenme fırsatı buldular. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşen "Garfidin Rüyası" isimli müzikli çocuk oyunu miniklerimize keyifli anlar yaşattı. Yüzlerce çocuk oyun sonrası oyuncular ve teknik ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. Söz Konusu Çocuklar Olunca…

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Çocuk tiyatromuzda sezonu açmamızla birlikte birçok oyun gerçekleşti ve binlerce çocuğumuz etkinliklerimizde eğlenme fırsatı buldular. Yalova Belediyesi olarak yaptığımız etkinliklerle birlikte çocuklarımızın hafta sonlarını keyifli hale getirdik. ve devamlı olarak her hafta miniklerimizi birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyoruz. Anne ve babalardan da olumlu yönde görüşler alıyoruz. Söz konusu geleceğimizin teminatı çocuklarımız olunca, taşın altında her zaman elimiz vardır" dedi.

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