Yalova'da çocuk pusetinde uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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Yalova'da çocuk pusetinde uyuşturucu hap ele geçirildi

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da çocuk pusetinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Yalova'da otomobildeki çocuk pusetinin içinde bulunan gizli bölümde 2730 sentetik hap ele geçirildi.

YALOVA (AA) - Yalova'da otomobildeki çocuk pusetinin içinde bulunan gizli bölümde 2730 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekiplerinin uyuşturucu nakli, sevkiyatı, ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından M.T. idaresindeki otomobil durduruldu.

Otomobilin arka koltuğunda çocuk pusetinin içindeki gizli bölmede 2730 sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. ile M.K. emniyete götürüldü.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Yalova, Güncel, Haberler

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