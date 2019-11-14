Yalova'da çiftçilere fide ve fidan dağıtımı

14.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:00

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere çilek fidesi, aronya ve kivi fidanı dağıttı.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da projelerine verdikleri desteklerden dolayı İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Geçen hafta kivi ve çilekle ilgili projemiz olmuştu. Bugün de burada kivi, çilek ve aronya için toplanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de ceviz ve Trabzon hurması için dağıtım törenimiz olacak.

Kivide yeni köylerimizi de ilave edip üretimimizi daha da artırmak için projelerimizi hazırladık. Bu vesileyle de kivi havzamızı genişletmeyi hedefliyoruz.

Diğer bir projemiz de aronya. Bu ürünü de üç yıldır Yalova'mızda etkin bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Hatta aronyanın üzerine bir plast daha ekledik ve organik aronya yapıyoruz. Aronyayla ilgili coğrafi işaret almak için de başvurumuzu yaptık.

Diğer bir projemiz, olmazsa olmazımız çilek."

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de toprakları korumanın en önemli yolunun üretimi güçlendirmek ve desteklemek olduğunu vurguladı.

Bundan dolayı üretimi desteklemek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Soygüzel, "Yalova'da üretilen önemli ürünlerin daha fazla tanıtılması ve geniş kitlelere ulaşması için 2020 yılı temmuz ayında Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm

Festivali yapacağız. Bu vesileyle yerel üretimlerimizi tüm Türkiye ile buluşturma imkanı bulacağız." dedi.

Konuşmaların ardından 9 çiftçiye 2 bin 920 kivi fidanı, 9 çiftçiye 4 bin 760 aronya fidanı ile 7 çiftçiye 175 bin adet çilek fidesi teslim edildi.

Kaynak: AA