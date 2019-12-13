Yalova'da çiftçilere fidan dağıtıldı

13.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:20

"Yalova İlinde Üreticiliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere fidan dağıtıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen fidan dağıtım töreninde, İl Özel İdaresi katkısıyla 45 çiftçiye 6 bin 100 ceviz ve Trabzon hurması fidanı verildi.

Törene Vali Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı.

Kaynak: AA