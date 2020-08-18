Yalova'da çift dansözlü sokak düğünü
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Yalova'da çift dansözlü sokak düğünü

Yalova'da çift dansözlü sokak düğünü Kim takar korona virüsü Covid 19 vak'alarının arttığı şu günlerde Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde, köy meydanında çift dansöz oynatılarak yapılan düğün, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

18.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:13

Yalova'da çift dansözlü sokak düğünü

Kim takar korona virüsü

YALOVA - Covid 19 vak'alarının arttığı şu günlerde Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde, köy meydanında çift dansöz oynatılarak yapılan düğün, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sosyal medya üzerinden de yayılan görüntüde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı gibi, yaşlıların ve çocukların da bulunduğu düğünde gençler dansözlerle masa üzerinde göbek atıyor.

Korona virüsle mücadele eden Türkiye'de gün geçmiyor ki, alınan tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıkmasın. Bunlardan birisi de Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünden geldi. Köy meydanında kamuya açık bir alanda gerçekleştirilen düğün de ne maske ne de sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüde düğünde masaya çıkartılan dansözler müzik eşliğinde göbek atıyor. Dansözlerin etrafında toplanan gençler ve çocuklar ise maske takmayı bırakın dansözlerle göbek atarak eğleniyorlar. Bununla da kalmayan çift dansözlü düğünde vatandaşlar dansözlere para takmayı ihmal etmiyorlar. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında Yalova Valiliğinin konuyla ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

Yalova'da çift dansözlü sokak düğünü

Kaynak: İHA

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