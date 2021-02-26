Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu

26.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:59
Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu

Yalova'da iki kişi, cep telefonlarına gelen mesajı açmalarının ardından banka hesaplarından para çekilerek ve kredi kartlarıyla harcama yapılarak dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova'da iki kişi, cep telefonlarına gelen mesajı açmalarının ardından banka hesaplarından para çekilerek ve kredi kartlarıyla harcama yapılarak dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye genelinde çeşitli yöntemlerle binlerce kişinin banka hesaplarına ulaşan dolandırıcılar, 66 yaşındaki emekli Bekir Çakmak ve 46 yaşındaki esnaf Ercüment Tunçöz'ü de dolandırdı.

Cep telefonlarına gelen mesajla ve güncelleme yöntemiyle dolandırılan mağdurlar, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılık mağdurlarından Tunçöz, yaptığı açıklamada, cep telefonuna gelen güncelleme mesajını açtığını belirterek, kredi kartıyla 24 bin lira harcama gerçekleştirildiğini öğrendiğini söyledi.

Mesajı açmasının ardından cep telefonunun donduğunu, cihazı tamircide aktif hale getirttikten sonra aranması üzerine bankaya gittiğini kaydeden Tunçöz, "Banka, bana yapılan işlemlerin dokümanını verdi. Ben de bunu alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmak için geldim. Harcamaların hepsi yurt dışı, Ankara ve İstanbul'dan yapılmış. Bu tür mağdurlar çok fazla var. Hesabımın olduğu diğer bir banka da beni arayıp bloke koyduklarını söyledi. Telefonda virüs olduğunu söylediler yani diğer banka, hesaba girişi engelledi." şeklinde konuştu.

Bekir Çakmak da telefonuna gelen mesajı açmasının ardından daha önce kendisine tanımlanan ön onaylı 53 bin 500 liralık kredinin çekilerek yurt dışındaki hesaplara aktarıldığını anlattı.

Hemen bankaya giderek duruma itiraz ettiğini söyleyen Çakmak, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

"Bu, nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor"

İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyesi avukat Aynur Tepe de son zamanlarda bu tür sanal dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığını söyledi.

Sanal dolandırıcılıklar konusunda uyarılarda bulunan Tepe, kaynağı bilinmeyen, emin olunmayan hiçbir mesajın dikkate alınmamasını ve gönderilen linklere dokunulmaması gerektiğini belirtti.

Tepe, dolandırıcılıklarla ilgili şu uyarılarda bulundu:

"Pandemi nedeniyle artan internet alışverişleri güvenli sitelerden yapılmalı. Kredi kartı ve internetten yapılan işlemlerde de dolandırıcılık sayısı her geçen gün artmakta. Rızası dışında hesabından para çekilmesi veya kredi kartının kullanılması durumunda vatandaş, durumu önce önlem alınması için bankaya bildirmeli. Zararını ispatlayabilmesi açısından bu durum önem arz etmekte. Ardından hemen en yakın karakola, jandarmaya veya cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalı. Bu, nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor.

Zararını karşılayabilmek için bankaya dolandırıcılıkla alakasının olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Yasal süreç de bu şekilde başlamış olacak. Zarar 11 bin liranın altında ise bulundukları ildeki hakem kurullarına da başvurabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Özlem Zengin Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:02:37. #1.16#
title