Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada

04.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:36

Yalova'da çarşı ortasında silahlı iki grup arasında yaşanan çatışma kameralara böyle yansıdı.

Yalova'da çarşı ortasında silahlı iki grup arasında yaşanan çatışma kameralara böyle yansıdı. Dakikalarca süren çatışma sırasında taraflar birbirine defalarca ateş etti. Vatandaşların panik içerisinde kaçıştığı olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12: 00 sularında Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi'nin birinci katında bulunan matbaa dükkanına gelen kimliği belirsiz iki kişi iş yerine ateş etmeye başladı. İş yeri sahiplerinin de tabanca ile karşılık vermesi sonrası karşılıklı çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışmada taraflar birbirlerine defalarca ateş etti. Çevredeki vatandaşlar panik halinde açık olan iş yerlerine sığındı. Çevredeki bir çok iş yerinin camına isabet eden mermiler sebebiyle zarar gördü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken Texas'ı andıran silahlı çatışma görüntüleri saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahıslar olay sonrası kaçarken polis tahkikat başlattı.

(Zehra Baykal/İHA)

Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

İlgili Haberler

Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı
Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma
İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma
Son dakika haberleri... Belediyedeki silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri... Belediyedeki silahlı saldırı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sinan Gümüş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Ocak Bursa Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da Çarşı ortasındaki silahlı çatışma kamerada - Yalova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 14:47:54. #1.15#
title