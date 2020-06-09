Yalova'da çalınan 39 bisiklet bulundu; 8 gözaltı
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Yalova'da çalınan 39 bisiklet bulundu; 8 gözaltı

YALOVA'da, bisiklet hırsızlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 39 bisiklet ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da çalınan 39 bisiklet bulundu; 8 gözaltı
09.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:17
YALOVA'da, bisiklet hırsızlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 39 bisiklet ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan bisiklet hırsızlıkları sebebiyle çalışma başlattı. Bazı bisikletlerin çalınma anlarının güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliler M.C., M.T., E.D., Y.B., B.I., E.U., Y.B. ve S.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 39 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet ile 2 adet televizyon ele geçirildi. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. ve M.T. tutuklanırken, E.D. ve Y.B. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.I., E.U., Y.B. ve S.K. isimli şüpheliler ise öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öte yandan emniyetten yapılan açıklamada, çalınan bisikletlerin sahiplerine teslim etme sürecinin devam ettiği belirtildi.


- Yalova

Kaynak: DHA

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