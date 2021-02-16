Yalova'da buzlanma ve don uyarısı
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Yalova'da buzlanma ve don uyarısı

16.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:00
Yalova'da buzlanma ve don uyarısı

Yalova'da beklenen buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Yalova'da beklenen buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, süren yağışın Yalova genelinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İlde, genellikle 15-35 santimetre, yüksek kesimlerle kuzey yamaçlarda 60 santimetreye kadar yeni kar örtüsü oluşacağı tehmin ediliyor.

Yüksek kar örtüsünün sebep olacağı buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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