Yalova'da boş petrol tankeri karaya oturdu (2)- Yeniden
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Yalova'da boş petrol tankeri karaya oturdu (2)- Yeniden

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motor arızası yapan boş petrol tankeri, karaya oturdu.

08.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:11
Yalova'da boş petrol tankeri karaya oturdu (2)- Yeniden

YALOVA'nın ilçesi açıklarında motor arızası yapan boş petrol tankeri, karaya oturdu. Römorkörlerle açığa çekilen gemi, yoluna devam etti.

Altınova ilçesindeki tersanelere bakım onarım için giden 'Aster Alver' isimli boş petrol tankeri, öğle saatlerinde Çınarcık ilçesi açıklarına geldiğinde motor arızası yaptı. Rüzgarın da etkisiyle tanker, sürüklenerek karaya oturdu. Gemi mürettebatının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik'e ait 3 römorkör gönderildi. Yeniden açıklara çekilen, motor arızası giderilen gemi, yoluna devam etti.Geminin mürettebatının ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: DHA
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