Yalova'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Yalova'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Yalova'da 5 bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

18.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:00
Yalova'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

'da 5 bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ve mahallelerde 5 bisiklet çaldığı öne sürülen S.K'yi (22) yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişinin yanında, çalıntı bisikletler bulundu.

Çalınan bisikletler sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı ise tutuklandı.

Kaynak: AA
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