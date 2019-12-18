Yalova'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Yalova'da 5 bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Yalova'da 5 bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ve mahallelerde 5 bisiklet çaldığı öne sürülen S.K'yi (22) yakaladı.
Gözaltına alınan bu kişinin yanında, çalıntı bisikletler bulundu.
Çalınan bisikletler sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı ise tutuklandı.