Yalova'da "Birlikte Yeneceğiz Projesi" kapsamında Kovid-19 eğitimleri verilecek
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Yalova'da "Birlikte Yeneceğiz Projesi" kapsamında Kovid-19 eğitimleri verilecek

12.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:36
Yalova'da

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile Yalova Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimlerinin verileceği bildirildi.

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile Yalova Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimlerinin verileceği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Birlikte Yeneceğiz" adlı projenin protokolünün, Vali Muammer Erol başkanlığında imzalandığı belirtildi.

Vali Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray'ın imzaladığı protokolle, "Koronavirüste öngörülen riskler ve alınacak tedbirler eğitim programı"nın başlatıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgını konusunda farkındalığı artırma, kişileri bilgilendirme, hastalığın bulaş yollarının engellenmesine yönelik önlemlerin alınması ve salgın sürecinde basın, iletişim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirme yapmak, Kovid-19 hastalığı hakkında doğru bilenen yanlışları düzeltmek, merak edilen sorulara cevap oluşturabilmek ve sağlık okuryazarlığını arttırmaya yönelik ücretsiz eğitim programı verilecektir. Proje kapsamında verilecek eğitimlerden Yalova il merkezinde belirlenen kurum çalışanları, Yalova Belediyesine bağlı şirketlerde çalışanlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı meslek kuruluşu çalışanları, AVM çalışanları, kuaförler, restoran çalışanları faydalanacaktır."

Yalova Belediyesi tarafından organize edilecek, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilecek eğitim sonunda katılımcılara sertifika dağıtılacağı bildirilen açıklamada, iki kurumun iş birliği ile salgında kilit noktada hizmet veren gruplara ulaşılarak salgının il bazında kontrolünde avantaj sağlanacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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