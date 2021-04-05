Yalova'da bir kişi sosyal medya üzerinden canlı yayınla "kaçak ürünler" sattığı sırada yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da bir kişi sosyal medya üzerinden canlı yayınla "kaçak ürünler" sattığı sırada yakalandı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da bir kişi sosyal medya üzerinden canlı yayınla 'kaçak ürünler' sattığı sırada yakalandı

Yalova'da sosyal medya hesabı üzerinde kaçak ürünler sattığı ileri sürülen şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Yalova'da sosyal medya hesabı üzerinde kaçak ürünler sattığı ileri sürülen şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K'nin sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kaçak parfüm ve çeşitli ürünler sattığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, canlı yayında açık arttırma usulü ürünlerini sattığı sırada O.K'yi yakaladı. Şüphelinin beraberindeki S.K. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulan çeşitli markalarda ait 210 parfüm, 110 kaçak giyim eşyası ve 20 kol saati ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova'da bir kişi sosyal medya üzerinden canlı yayınla "kaçak ürünler" sattığı sırada yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:54:24. #1.15#
title