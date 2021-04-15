Yalova'da Biontech aşısı yapılmaya başlandı
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Yalova'da Biontech aşısı yapılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yalova'da Biontech aşısı yapılmaya başlandı

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr.Emrah Eray, Yalova ve Çınarcık Devlet Hastaneleri'nde korona virüse karşı Alman Biontech aşısının uygulanmaya başlandığını açıkladı.

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Yalova İl Sağlık Müdürü Dr.Emrah Eray, Yalova ve Çınarcık Devlet Hastaneleri'nde korona virüse karşı Alman Biontech aşısının uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Korona virüs salgını ile mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğuna vurgu yapan Dr. Emrah Eray, Yalova'da Sinovac ve Biontech aşılarının uygulandığını hatırlattı. Aşı grubunda olanlar seçenek sunulduğunu ifade eden Eray, "Sağlık Bakanlığı Aşı Sistemi'ne; 60 yaş üzeri vatandaşlarımız ve eşleri, risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar ile meslek gruplarına göre aşı önceliği tanımlanmış çalışanlar, E-Nabız hesaplarına girerek "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesinden veya aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı grubunda olup olmadığını öğrenebilirler. Aşı grubunda olduğunu öğrenen vatandaşlarımız randevularını E-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS Web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO 182 hattını arayarak alabilirler" dedi.

Aşılama çalışmaları ile ilgili tüm sağlık ekibinin özveri ile çalıştığını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray "Covid-19 salgını ile mücadelede en etkili yöntem aşılamadır. Yalova'da Sinovac ve Biontech aşıları uygulanmaktadır. Randevu sisteminde aşı tercihi vatandaşımıza bırakılmıştır. Sinovac aşısı için tüm sağlık tesislerimizden randevu oluşturulabilmekte olup, Biontech aşısı için Yalova Devlet Hastanesi ve Çınarcık Devlet Hastanesi seçenekleri mevcuttur. Aşı hakkı bulunan tüm vatandaşlarımızın ivedilikle randevularını oluşturarak aşılarının yapılmasını önemsemekteyiz" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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