Yalova'da bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Çiftlikköy ilçesi üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 litrelik şişeler halinde paketlenmiş bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Çiftlikköy ilçesi üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 litrelik şişeler halinde paketlenmiş bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Çiftlikköy ilçesinde yapılan yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan 54 plakalı bir araçta arama yapıldı. Aracın arka tarafında bulunan kolileri de inceleyen jandarma ekipleri birer litrelik şişeler halinde paketlenmiş bin 500 litre kaçak etil alkol buldu. Araç sürücüsü M.Ş. gözaltına alınırken, araçtaki kaçak etil alkole ise el konuldu. Şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA