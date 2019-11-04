Yalova'da belediye personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi

04.11.2019 12:38

Yalova Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde belediyelerde görevli 250 personele eğitim verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği tarafından il merkezi, ilçe ve belde belediye başkanlıklarında görevli personellere "bağımlılık yapıcı maddelerin mücadelesinde farkındalık eğitimi ile narkorehber" konulu eğitimi verildi.

Kurumlar arası işbirliği çalışmaları kapsamındaki 5 günlük eğitime toplamda 250 belediye personeli katıldı.

Kaynak: AA