Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı...
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Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı...

Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs artışının tavan yaptığı Yalova'da caddelerdeki insan kalabalıkları pes dedirtti.

Korona virüs artışının tavan yaptığı Yalova'da caddelerdeki insan kalabalıkları pes dedirtti. Özellikle bankaların önündeki kuyruklar görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye'nin korona vakalarında en çok artış gösteren şehirlerinden biri olan Yalova'da vatandaşlar tam kapanma öncesi çarşı, pazar ve bankalara akın etti.

Bankalar, PTT ve alışveriş merkezlerindeki vatandaş yoğunlukları metrelerce uzayan kuyruklarda sosyal mesafe kuralları zaman zaman unutuldu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde sürekli vatandaşları uyarıyor. - YALOVA

Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı...
Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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